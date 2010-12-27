В Петербурге задержали бизнесмена, который предлагал решить проблемы с законом за деньги

Выяснилось, что у мужчины богатое криминальное прошлое.

В среду, 14 августа, в Красногвардейском районе задержали ранее судимого бизнесмена Александра Логоденко. Он пообещал директору сварочной фирмы Сергею Номерову помочь избежать уголовной ответственности за 200 тыс. рублей. Мужчины около 13:00 встретились в ресторане на шоссе Революции, чтобы разобраться с деньгами. Логоденко уже получал требуемую сумму, когда его повязали полицейские. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция возбудила уголовное дело за покушение на мошенничество. Отметим, что криминальное прошлое Александра Логоденко велико и обильно: в конце девяностых он привлекался по десятку статей, среди которых грабеж, вымогательство и похищение человека. По последней он отсидел семь лет и, по всей видимости, снова может вернуться в тюрьму.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что бывший глава УМВД Приморского района прокомментировал жалобу подчиненных.

Фото: delistrat / LiveJournal