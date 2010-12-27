"Стыдоба и позорище": бывший глава УМВД Приморского района прокомментировал жалобу подчиненных

Анатолий Станак ушел в отставку 14 августа.

Бывший начальник УМВД Приморского района Анатолий Станак прокомментировал жалобу своих подчиненных. По его мнению, авторы бумаги оказались хуже предателей, и в военное время были бы расстреляны без суда и следствия. Своими эмоциями Станак поделился на прощальной встрече с рабочим коллективом.

Также полковник сообщил, что своими действиями сотрудники 53-го отдела очернили всех полицейских Приморского района. Станак предположил, что группа участковых специально дожидалась, когда он уйдет в отпуск, чтобы написать жалобную бумагу. Впрочем, решение об увольнении бывший начальник УМВД принял давно.

Напомним, что 14 августа глава УМВД Приморского района Анатолий Станак ушел в отставку.

Фото: пресс-служб УМВД Приморского района