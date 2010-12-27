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Глава УМВД Приморского района ушел в отставку по "собственному желанию"
Сегодня, 19:30
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IRINA_CHALKINA

Глава УМВД Приморского района ушел в отставку по "собственному желанию"

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Анатолий Станак возглавлял полицию Приморского района с 2017 года.

В среду, 14 августа, стало известно о том, что Глава УМВД Приморского района Анатолий Станак ушел в отставку. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что Станак подписал заявление  по "собственному желанию". СМИ сообщают, что накануне увольнение его коллеги обратились к вышестоящему руководству с коллективной жалобой по поводу невыносимых условий службы. Полицейские заявили, что начальство принуждало их покупать задержанным еду и оплачивать штрафы. В данный момент, проводятся проверки. 

Анатолий Станак возглавлял полицию Приморского района с 2017 года.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы пикетируют против Бузовой.

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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