Глава УМВД Приморского района ушел в отставку по "собственному желанию"

Анатолий Станак возглавлял полицию Приморского района с 2017 года.

В среду, 14 августа, стало известно о том, что Глава УМВД Приморского района Анатолий Станак ушел в отставку. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что Станак подписал заявление по "собственному желанию". СМИ сообщают, что накануне увольнение его коллеги обратились к вышестоящему руководству с коллективной жалобой по поводу невыносимых условий службы. Полицейские заявили, что начальство принуждало их покупать задержанным еду и оплачивать штрафы. В данный момент, проводятся проверки.

Анатолий Станак возглавлял полицию Приморского района с 2017 года.

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