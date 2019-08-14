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"Оля извинись": петербуржцы пикетируют против Бузовой 

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Также в соцсетях запущен хэштег #ОляИзвинись.

В среду, 14 августа, активисты вышли на улицы с одиночными пикетами, в которых призывают Ольгу Бузову принести извинения за видео на ее странице в Instagram. Об этом сообщает движение "Петербург — Город Перемен!".

На плакатах активисток написано "Твои слова водица надо извиниться".

 

Также в соцсетях запущен хэштег #ОляИзвинись. 

Напомним, что певица разместила в Instagram видео, на котором облизала тарелку, посмеялась и сравнила себя с блокадниками. 

Ранее мы сообщали о том, что Виталий Милонов прокомментировал "блокадную" публикацию Ольги Бузовой.

Видео:Ольга Бузова / Instagram 

 

Теги: бузова, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Тема дня,

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