"Оля извинись": петербуржцы пикетируют против Бузовой 

В среду, 14 августа, активисты вышли на улицы с одиночными пикетами, в которых призывают Ольгу Бузову принести извинения за видео на ее странице в Instagram. Об этом сообщает движение "Петербург — Город Перемен!".
На плакатах активисток написано "Твои слова водица надо извиниться".
Также в соцсетях запущен хэштег #ОляИзвинись.
Напомним, что певица разместила в Instagram видео, на котором облизала тарелку, посмеялась и сравнила себя с блокадниками.
Ранее мы сообщали о том, что Виталий Милонов прокомментировал "блокадную" публикацию Ольги Бузовой.
Видео:Ольга Бузова / Instagram
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