Грузовик, который не смог: на Софийской без изменений

Очередной большегруз остался без крыши.

29 января очередной водитель грузовика решил бросить вызов самому "сложному" мосту в Санкт-Петербурге, который расположен на Софийской улице.

В надежде проскочить под мостом, на котором красными буквами написано "Осторожно низкий мост газель не проедет", водитель лишил свое авто грузового отсека.

Пользователи соцсетей гадают, что еще надо написать на злосчастном мосту, чтобы перестали страдать газели самоуверенных автовладельцев.

Напомним, сложные взаимоотношения ГАЗелей с аварийным участком на Софийской стали уже своего рода эстафетой, также там успел застрять автобус.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург