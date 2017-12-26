На Софийской улице "Газель" снова "не прошла"

"Мост глупости" затормозил еще одно транспортное средство.

На Софийской дороге "мост глупости", как ласково его называют петербуржцы, не пропустил очередную “Газель”. Инцидент произошел утром 26 декабря.

По словам очевидцев, причиной регулярный аварий на данном участке является неудачная конструкция. По мнению очевидцев, нижняя балка ниже моста, поэтому многие грузовики страдают из-за этого.

Пользователи социальных сетей сообщают, что на дорожном знаке обозначено ограничение в проезде транспортных средств более 2,7 метров, однако, под мостом застревают машины с менее внушительными габаритами, такими как 2,56-2,6 метров в высоту.

Также отметим, что в километре от опасного участка находится разворотное кольцо, которое предусматривает проезд машин любого размера.