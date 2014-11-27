Мурал в честь хирурга Николая Пирогова появится в Петербурге

Работу разместят на территории военного медицинского училища.

В Санкт‑Петербурге планируют создать мурал с портретом выдающегося русского хирурга и основоположника военно‑полевой хирургии Николая Пирогова. Инициатива реализуется в рамках проекта "Муралы Победы", рассказал ТАСС руководитель Союза патриотов Отечества, организатор проекта Егор Кирченко.

По его словам, для размещения монументальное изображение планируют на стене медицинского высшего военного училища. С такой просьбой выступили военные врачи.

Цель проекта "Муралы Победы" — увековечить в монументальной живописи память о героях Отечества и важнейших событиях страны. Инициативу уже реализовали в Хабаровске, здесь появились муралы, посвященные маршалам Георгию Жукову и Александру Василевскому, а во Владивостоке на опоре Золотого моста разместили работу, раскрывающую тему дружбы России и КНДР. В ближайших планах создать мурал с изображением президента Владимира Путина в полный рост.

Как отметил Кирченко, тематика проекта не сводится только к военной истории. В будущем планируется посвящать муралы представителям разных профессий — врачам, учителям, ученым, спортсменам и артистам.

Ранее мы сообщали, что мурал о семейном счастье на доме детства Путина оказался под угрозой закрашивания.

Фото: Piter.TV