Мурал о семейном счастье на доме детства Путина оказался под угрозой закрашивания

В Петербурге вынесли предостережение из-за граффити с цитатой Путина.

В Петербурге собственнику здания в Басковом переулке вынесли предостережение из-за мурала с цитатой Владимира Путина. Если изображение не согласовано с Комитетом по градостроительству и архитектуре, его придется закрасить. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), передает КП-Петербург.

Граффити находится во дворе дома, где в детстве жил президент России, и размещено на брандмауэре соседнего здания. На изображении приведена цитата Путина о семейном счастье. На мурал пожаловался активист Центрального района Ярослав Костров, который счел его размещение вандализмом, поскольку дом признан памятником.

В ГАТИ пояснили, что предостережение собственнику стало профилактической мерой. Если владелец предоставит документы, подтверждающие согласование изображения, дополнительных действий не потребуется. В противном случае мурал необходимо закрасить. Обращение по поводу возможного переоборудования брандмауэра инспекция также направила в Госстройнадзор, а жалобу о предполагаемом вандализме — в МВД.

Автор граффити Филипп Дульмаченко ранее сообщал, что эскиз удалось согласовать и мурал нанесли. При этом в Комитете по градостроительству и архитектуре на запрос журналистов к моменту публикации не ответили. Таким образом, вопрос о наличии необходимых разрешений остается открытым.

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Фото: КП-Петербург/Алексей Булатов