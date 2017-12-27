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Авария маршрутки и заказного автобуса перекрыла две полосы на Ленсовета
Сегодня, 9:59
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lesjasap
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Авария маршрутки и заказного автобуса перекрыла две полосы на Ленсовета

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В Московском районе из-за ДТП перекрыто движение по Ленсовета.

В Московском районе Петербурга утром 29 января столкнулись маршрутное такси и заказной автобус. Об этом сообщили очевидцы событий.
 
Инцидент произошел по улице Ленсовета около дома номер 80. В результате аварии участники “дорожного конфликта” перегородили дорогу проезжающим автомобилям. На участке собирается пробка. Перекрыты обе стороны проезжей части. 
 
Известно, что маршрутного такси не дождутся петербуржцы, которые собирались проехать по маршруту номер 136. 
 
Сведений о пострадавших нет. В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС. Выясняются обстоятельства произошедшего.
 
 
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Теги: авария , дтп , заказной автобус , маршрутка , маршрутное такси , московский район , столкновение
Категории: Новости СПб ДТП

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