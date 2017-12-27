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В Петербурге утром горела Космическая академия Можайского

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В Петроградском районе утром спасатели тушили пожар в Космической академии.

Утром 29 января в Петербурге горел корпус Космической академии имени Можайского. Специалисты получили информацию о возгорании около 7 часов. Огонь получил повышенный ранг сложности.
 
Сообщается, что пламя возникло в здании номер 18 по улице Красного Курсанта. Выгорело 100 квадратных метров площади в одноэтажном помещении. Там располагалась бухгалтерия.
 
 
Через 15 минут после приезда огнеборцев уровень возгорания понизили до первого номера. К восьми часам утра пожар был локализован. В настоящее время сведений о пострадавших нет. На месте работали пять пожарных расчетов.
 
 
Видео: Piter.tv
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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Теги: возгорание , корпус , космическая академия можайского , пожар
Категории: Новости СПб Картина дня

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