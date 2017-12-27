В Петербурге утром горела Космическая академия Можайского

В Петроградском районе утром спасатели тушили пожар в Космической академии.

Утром 29 января в Петербурге горел корпус Космической академии имени Можайского. Специалисты получили информацию о возгорании около 7 часов. Огонь получил повышенный ранг сложности.

Сообщается, что пламя возникло в здании номер 18 по улице Красного Курсанта. Выгорело 100 квадратных метров площади в одноэтажном помещении. Там располагалась бухгалтерия.

Через 15 минут после приезда огнеборцев уровень возгорания понизили до первого номера. К восьми часам утра пожар был локализован. В настоящее время сведений о пострадавших нет. На месте работали пять пожарных расчетов.

Видео: Piter.tv

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб