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На Заневском автобус протаранил троллейбус. Есть пострадавшие
Сегодня, 12:54
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Butenko
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На Заневском автобус протаранил троллейбус. Есть пострадавшие

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На Заневском проспекте произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Общественный транспорт не так безопасен, как может показаться. В Петербурге произошло ДТП, участниками которого стали рейсовые автобус и троллейбус. Транспортные средства не поделили дорожное полотно на Заневском проспекте. Об этом сообщает "Росбалт". 

В крупной аварии на Заневском проспекте столкнулись автобус № 531 и троллейбус, номер которого не указывается. Источники в пресс-службе ГИБДД сообщают, что автобус буквально въехал в своего "усатого коллегу". В результате ЧП пострадали 6 пассажиров. Парадоксально, но 5 из 6 пострадавших находились в салоне автобуса.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют причину случившегося. 

Фото: Piter.TV

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Категории: ДТП

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