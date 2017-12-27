На Заневском автобус протаранил троллейбус. Есть пострадавшие

На Заневском проспекте произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Общественный транспорт не так безопасен, как может показаться. В Петербурге произошло ДТП, участниками которого стали рейсовые автобус и троллейбус. Транспортные средства не поделили дорожное полотно на Заневском проспекте. Об этом сообщает "Росбалт".

В крупной аварии на Заневском проспекте столкнулись автобус № 531 и троллейбус, номер которого не указывается. Источники в пресс-службе ГИБДД сообщают, что автобус буквально въехал в своего "усатого коллегу". В результате ЧП пострадали 6 пассажиров. Парадоксально, но 5 из 6 пострадавших находились в салоне автобуса.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют причину случившегося.

Фото: Piter.TV