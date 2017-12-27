Видео: Динар Идрисов рассказал подробности нападения

Появилось видео, на котором избитый правозащитник рассказывает свою версию случившегося.

Динар Идрисов рассказал подробности нападения на него троих неизвестных мужчин. Друзья правозащитника сняли его рассказ на видео и выложили в Сеть. На уникальных кадрах видны многие травмы оппозиционного активиста. Сам он заявляет, что на него напали вовсе не случайные гопники.

Они ждали меня внизу, когда я спускался. Типа разговаривали между собой, это не вызвало у меня никаких подозрений. Они сделали подсечку, чтобы я упал на колени, и тут же получил удар в висок. Удар рукой. При этом до этого я не видел, чтобы они следили за мной. Я смотрел, за мной никто не шел. Но это точно не левые люди. Потому что, когда я упал, они обыскали меня, все средства связи разбили, все сломали тут же. Раскололи оба телефона вдребезги. И после этого продолжили бить. Это точно не было хулиганством ради хулиганства. Их спугнула пара, которая меня у себя и укрыла. Динар Идрисов. правозащитник

Ранее мы писали, что в Петербурге избили правозащитника Динара Идрисова. Известный общественник связывает случившееся со своей правозащитной деятельностью. В частности, с участием в протестных акциях, а также с публикациями о возможных нарушениях силовиков из Петербурга.

Видео: Facebook