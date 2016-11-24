Динар Идрисов: "Ситуацию с правозащитниками я называю политическими репрессиями мягкого толка"

Известный правозащитник Петербурга однозначно высказался насчет инициативы ЗАКСа о запрете представления граждан в судах людям без высшего юридического образования.

Сегодня на заседании комитета ЗакСа по законодательству предварительно одобрили федеральную инициативу о правозащитниках. Политики хотят запретить возможность представлять интересы людей в судах гражданам без высшего юридического образования.

Наш корреспондент пообщался с петербургским правозащитником Динаром Идрисовым, чтобы узнать его мнение по данному вопросу.

“Есть такое понятие как общественный защитник, который может защищать доверенное лицо. Перечень его полномочий в рамках процессуального дела является ограниченным относительно возможностей защитника в статусе адвоката. Но об ограничении самого рода занятий дело пока что не идет”, - отмечает спикер.

По словам эксперта, предпосылки ввода подобной инициативы возникли еще в 2015 году, когда появился “Кодекс административного судопроизводства”. В нем законодательно были закреплены разделы, изъятые из гражданско-процессуального кодекса, касающиеся публичных правоотношений. Одновременно с этим ввели норму о том, что представителем в суде может быть исключительно лицо, обладающее высшим юридическим образованием.

“Ползучая реакция в сторону ограничения возможности реализации конституционных прав. Важен момент тотальной гибридности. Вам никто не отказывает в конституционном праве на презумпцию невиновности. Но на практике оказывается, что конституционные нормы перестают работать. Не только за счет их неприменения, но и за счет их искажения посредством внесения изменений в существующее законодательство”, - констатирует Динар Идрисов.

С момента узаконивания КАСа, правозащитники не могут участвовать в публичных процессуальных делах. Однако при этом, по словам специалиста, никто не может помешать им оказывать помощь людям.

“Просто наши доверенные начали самостоятельно представлять свои интересы, путем подачи заранее подготовленных в письменном виде документов, заполненных на их имена. Безусловно, это создает препятствия в доступе к правосудию. Такая ситуация не обеспечивает равенство прав. Не по каждому делу человек может позволить в денежном плане нанять юриста для защиты своих интересов. Иногда стоимость предоставления квалифицированного правозащитника в суде превышает сумму выписанного административного штрафа”, - объясняет Динар Идрисов.

Правозащитник также рассказал о неутешительном будущем, к которому следует быть готовым. По мнению общественного деятеля, инициативы, запрещающие людям защищаться самостоятельно должны появиться.

“Такие предложения не за горами”, - сетует Динар Идрисов, - “Скоро нам запретят защищаться и прикажут принимать как должное любое обвинение, как это работает в отношении политических задержанных. Я называю это прямо - политические репрессии мягкого толка. Слава Богу, пока что единицы попадают под уголовное преследование, но эшелонами никого не отправляют в Сибирь.