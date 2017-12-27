На улице Дудина две маршрутки столкнулись в бое за пассажиров

На Парнасе две маршрутки не поделили дорогу, а в итоге "поцеловались".

Поздно вечером в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Дудина недалеко от остановки столкнулись две маршрутки. В социальной сети пользователи шутят, что частники просто устроили “бойню” за пассажиров.

Отметим, что из-за данной ситуации, участники дорожного конфликта перегородили часть дороги, мешая проезду автомобилей. Очевидцы рассказали, что водителями маршруток были “гости с гор”.

Сведений о пострадавших нет. На месте аварии работали сотрудники ДПС. Проводится проверка обстоятельств инцидента.