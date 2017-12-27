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На улице Дудина две маршрутки столкнулись в бое за пассажиров
Сегодня, 8:01
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lesjasap
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На улице Дудина две маршрутки столкнулись в бое за пассажиров

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На Парнасе две маршрутки не поделили дорогу, а в итоге "поцеловались".

Поздно вечером в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Дудина недалеко от остановки столкнулись две маршрутки. В социальной сети пользователи шутят, что частники просто устроили “бойню” за пассажиров. 
 
Отметим, что из-за данной ситуации, участники дорожного конфликта перегородили часть дороги, мешая проезду автомобилей. Очевидцы рассказали, что водителями маршруток были “гости с гор”. 
 
Сведений о пострадавших нет. На месте аварии работали сотрудники  ДПС. Проводится проверка обстоятельств инцидента. 
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Теги: авария , выборгский район , дтп , маршрутки , столкновение , улица дудина
Категории: Новости СПб ДТП

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