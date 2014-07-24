На месте происшествия работали семь бригад скорой помощи.

В ДТП с двумя маршрутками в Липецке пострадали 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

Инцидент произошел утром 25 июля. На пешеходном переходе в пассажирский автобус МАЗ въехал другой пассажирский автобус ПАЗ. В результате столкновения пострадали 15 человек, в том числе один ребенок. Погибших нет.

На месте происшествия работали семь бригад скорой помощи. Пострадавшим оказали необходимую помощь.

Ранее мы сообщали, что пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинской области.

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