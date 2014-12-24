Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел утром 23 июля. На трассе в Кунашакском районе водитель грузовика столкнулся с автобусом, который вез пассажиров из Карли в Челябинск. В результате удара автобус опрокинулся. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Ранее мы сообщали, что в ДТП в Воронежской области погибли два человека.

Видео: Telegram / Readovka