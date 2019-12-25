В Петербурге арестовали две нелегальные маршрутки

В пятницу, 22 июля, в рамках рейда специалистов Комтранса Петербурга на предмет работы нелегального транспорта на территории города арестовали 2 коммерческих автобуса, следовавших по маршруту № К-108А. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Транспортные средства отправили на спецстоянку. Представители Комитета отметили, что пассажирам стоит сообщать о нелегальной работе маршрутов, которые были отменены в рамках транспортной реформы.
Также штраф перевозчикам полагается за отказ принять оплату проезда картой "Подорожник" или социальным проездным. Передать сведения о нарушениях можно по номерам телефона "Организатора перевозок" 8-800-234-98-80 и 576-55-55.
Ранее мы сообщили о том, что сотрудники НИИ в Металлострое попросили скорректировать расписание автобуса № 396А.
Фото: Пресс-служба Комтранса Петербурга
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