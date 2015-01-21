Сотрудники НИИ в Металлострое попросили скорректировать расписание автобуса № 396А

Соответствующее поручение был направлено Комтрансу горда.

Сотрудники Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры и предприятий в посёлке Металлострой попросили губернатора Петербурга скорректировать расписание автобуса № 396А. Как сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков, поручение было переадресовано представителям Комитета по транспорту.

Теперь маршрут отходит от станции метро "Рыбацкое" с 7:30 и пролегает до Колпино через Металлострой. Представитель власти отметил, что с 22 июля на двадцати остановках автобуса обновят расписание.

Кроме того, Поляков упомянул, что переход на новые модели транспортного обслуживания происходят в рамках общей реформы.

Ранее мы сообщили о том, что партию автобусов большого класса доставят в Петербург

Фото: Piter.TV