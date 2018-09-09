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Партию автобусов большого класса доставят в Петербург
Сегодня, 16:05
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Партию автобусов большого класса доставят в Петербург

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СПб ГУП "Пассажиравтотранс" снова разместило закупку автобусов на ЕИС. В этот раз город готовится приобрести 15 односекционных моделей большого класса. Об этом Piter.TV стало известно из документации к закупке. 

Транспорт категории М3 будет трёхдверным и на 100% низкопольным. Автобусы традиционно будут работать на дизельном двигателе.

Внутри салона будут предусмотрены аппарели для входа и выхода людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 8 августа. 

Ранее мы сообщили о том, что на следующей неделе в Приморском районе автобусы свернут с привычного пути.

Фото: Piter.TV

Теги: автобусы, госзакупки, общественный транспорт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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