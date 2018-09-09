Партию автобусов большого класса доставят в Петербург

СПб ГУП "Пассажиравтотранс" снова разместило закупку автобусов на ЕИС. В этот раз город готовится приобрести 15 односекционных моделей большого класса. Об этом Piter.TV стало известно из документации к закупке.

Транспорт категории М3 будет трёхдверным и на 100% низкопольным. Автобусы традиционно будут работать на дизельном двигателе.

Внутри салона будут предусмотрены аппарели для входа и выхода людей с ограниченными возможностями здоровья.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 8 августа.

Ранее мы сообщили о том, что на следующей неделе в Приморском районе автобусы свернут с привычного пути.

Фото: Piter.TV