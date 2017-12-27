Под Псковом перевернулся автобус с петербуржцами: видео с места ДТП

Есть пострадавшие.

Утром 29 января в Псковской области произошло серьезное ДТП. Читатели Piter.tv сообщили, что водитель не справился с управлением, и автобус с пассажирами улетел в кювет.

Известно, что спасатели получили сообщение об аварии в Островском районе в деревне Тележники в 07:37 утра. Автобус на скорости заехал в кювет и перевернулся. Отмечается, что в салоне находилось 19 пассажиров, ехавших из Петербурга в Даугавпилс. Из них одна женщина получила ушибы и травму грудной клетки. Она была доставлена в Островскую межрайонную больницу.

Также шесть пассажиров получили порезы от разбившихся окон автобуса. Им была оказана медицинская помощь на месте. К месту ДТП прибыл транспорт другого перевозчика, который доставил пассажиров и багаж до конечной точки маршрута.

Ранее канал Piter.tv сообщал, на Староприозерском шоссе автобус улетел в кювет. Аналогичное происшествия случилось и на Московском шоссе.

Видео: Piter.tv