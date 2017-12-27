На Староприозерском шоссе автобус улетел в кювет

Пострадавшие доставлены в больницу.

Днем 25 января на 76-м километре Староприозерского шоссе на сколькой нерасчищенной дороге на бок лег автобус.

Отряд государственной противопожарной службы сообщил, что ДТП произошло на 76-м километре трассы недалеко от деревни Варшко. 42-летний водитель "ПАЗа" не справился с управлением и автобус соскользнул в кювет, где перевернулся на левый бок. Во время аварии в автобусе кроме водителя находилась только одна 61-летняя пассажирка.

В результате происшествия женщина получила травму грудной клетки с переломом ребер, а водитель сломал ногу. Обоих пострадавших с травмами средней тяжести доставили в больницу.

По факту случившегося ведется проверка.

Фото: ОГПС 143 ПЧ Сосново

Ранее Piter.tv рассказывал, что на Московском шоссе пассажирский автобус улетел в кювет.