На Московском шоссе пассажирский автобус улетел в кювет

Рейсовый автобус № 192 улетел в кювет на въезде в Петербург. Канал Piter.TV публикует эксклюзивное видео с места ЧП.

Появилось первое видео с места ЧП.

Под Петербургом случилось опасное ДТП с участием общественного транспорта. Очевидцы сообщают об автобусе, вылетевшем в кювет, на Московском шоссе. ЧП произошло у поворота на Ленсоветовский. По словам свидетелей аварии, речь идет об автобусе маршрута № 192. На фотографиях с места ДТП видно, что внутри транспортного средства находились люди.

Информация о причинах аварии приходит из разных источников. Люди пишут в Интернете, что машина якобы пыталась обогнать пробку по обочине. В какой-то момент водитель не справился с управлением и завалил автобус на правый бок. По другой версии, 192-й подрезали, после чего он и оказался в кювете.

По фото с места ЧП также видно, что у автобус разбиты боковые стекла. Рядом с машиной стоят растерянные люди. Возможно, это пассажиры, или просто зеваки. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее мы писали, что в Адмиралтейском районе авто врезалось в припаркованные машины.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург