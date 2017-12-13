Что случилось в Санкт-Петербурге за 27 февраля: фото и видео

Piter.tv подготовил материал, в котором собраны основные происшествия дня.

Петербуржцы стали меньше выходить на улицу, так как там их ждет настоящая зима. По всей видимости, автомобилисты тоже решили переждать суровую пору, так как в городе не было зафиксировано серьезных ДТП. Под колесами машин сегодня не пострадал ни один пешеход. Однако без происшествий все равное не обошлось. О том, что случилось сегодня в городе на Неве, читайте в нашей будничной подборке.

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 27 февраля

1. На перекрестке Обводного и Митрофаньевского фура лишилась колеса. Инцидент произошел около половины двенадцатого ночи. По сообщению от очевидцев, у фуры наблюдался явный перевес груза. По предварительной версии, именно это и послужило причиной аварии. Во время поворота колесо не выдержало напряжения. Это привело к лопнутой шине. В результате большегруз врезался в легковушку, пытаясь “отступить” назад.

2. Из приграничной зоны с Финляндией российские зоологи пытаются спасти потерявшегося тюлененка. Тюлененка обнаружили около северного маяка на острове Гогланд в трех километрах от воды. метеорологи поместили животное в темное прохладное помещение и наблюдали за ним всю ночь. Утром детеныша в клетке доставили в центр, расположенный на территории очистных сооружений ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" в поселке Репино. Специалисты рассказали, что тюлененку не больше 10 дней.

3. На проспекте Ветеранов уплывают машины: в районе зафиксирован потоп. В социальной сети “Вконтакте” пользователи выложили снимки с места инцидента. Сообщается, что действие происходит через дорогу от Таллинского универсама. Вода прибывает с необычной скоростью. С каждой минутой количество пострадавших машин увеличивается.

4. В пожаре на Косыгина погиб пенсионер. Когда огнеборцы смогли зайти в обгоревшее жилище, там они обнаружили труп 79-летнего пенсионера. По предварительной версии он курил в постели и уснул. Соседи рассказали, что он жил один и злоупотреблял алкоголем.

5. В Петербурге задержаны подозреваемые в похищении бизнесмена из ТРК "Галерея" . Известно, что к потерпевшему подошли в ресторане, расположенном в "Галерее". Мужчину обыскали прямо там под угрозой пистолета. Также у него "конфисковали" ключи от машины, 37 тыс. рублей наличными и банковскую карту, с которой сняли еще 23 тысячи по пути на парковку. На цокольном этаже бизнесмена избили, а его Huindai Creta угнали. Потерпевшего отвезли в другое место, где потребовали деньги на откуп. Друзья предпринимателя смогли внести за него 150 тыс. рублей. Злоумышленники заработали за один день около 1,3 млн рублей.

6. В Петербурге пар из люков обжигает прохожих. Жители Санкт-Петербурга обеспокоины, что на проспекте Просвещения №32, напротив метро, обильно парят люки. Пешеходы жалуются, что пар может обжечь прохожего, если невнимательно пройти мимо этого участка.