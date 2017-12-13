В пожаре на Косыгина погиб пенсионер

Пожарные считают, что он курил в постели.

В ночь на 27 февраля пожарные боролись с огнем, который вспыхнул в одном из домов в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В результате происшествия погиб пожилой мужчина.

Как сообщает ГУ МЧС по городу и области, сообщение о пожаре поступило по телефону "01" в 00:37. Огонь вспыхнул в доме №28/5 по проспекту Косыгина. Как оказалось, загорелась однокомнатная квартира в одноэтажном жилом доме. Пламенем было объято 12 кв. метров. Возгорание удалось ликвидировать в 02:33.

Когда огнеборцы смогли зайти в обгоревшее жилище, там они обнаружили труп 79-летнего пенсионера. По предварительной версии он курил в постели и уснул. Соседи рассказали, что он жил один и злоупотреблял алкоголем.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что МЧС Петербурга проводит комплексные проверки из-за участившихся случаев пожаров по городу .