МЧС Петербурга проводит комплексные проверки из-за участившихся случаев пожаров по городу

Спасатели проводят рейды ради противопожарной безопасности в зимнее время.

Как сообщает “Петербургский дневник”, ГУ МЧС по Петербурге провели комплексный рейд для предотвращения пожаров. Такая мера была предпринята в связи с участившимися случаями возгорания в жилых и нежилых объектов. Первым в списке проверок стал водно-моторный клуб в Кронштадте.

Специалисты из надзорного ведомства и районного спасательного отряда напомнили о необходимости соблюдения правил техники безопасности при использовании отопительных приборов, обогревателей и других потенциально опасных объектов. Начальник отделения профилактических работ Андрей Костров отметил, что принятые меры необходимы для обеспечения выживания в экстренных ситуациях. Регулярное напоминание поможет петербуржцам грамотно и своевременно действовать при возникновении возгорания.

