Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
МЧС Петербурга проводит комплексные проверки из-за участившихся случаев пожаров по городу
Сегодня, 9:35
0
lesjasap
412

МЧС Петербурга проводит комплексные проверки из-за участившихся случаев пожаров по городу

0
 
 

Спасатели проводят рейды ради противопожарной безопасности в зимнее время.

Как сообщает “Петербургский дневник”, ГУ МЧС по Петербурге провели комплексный рейд для предотвращения пожаров. Такая мера была предпринята в связи с участившимися случаями возгорания в жилых и нежилых объектов. Первым в списке проверок стал водно-моторный клуб в Кронштадте. 

Специалисты из надзорного ведомства  и районного спасательного отряда напомнили о необходимости соблюдения правил техники безопасности при использовании отопительных приборов, обогревателей и других потенциально опасных объектов. Начальник отделения профилактических работ Андрей Костров отметил, что принятые меры необходимы для обеспечения выживания в экстренных ситуациях. Регулярное напоминание поможет петербуржцам грамотно и своевременно действовать при возникновении возгорания.
 

Все новости района
Теги: мчс , пожар , пожары , рейды
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5