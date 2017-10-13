Все происшествия Петербурга за 7 февраля: фото и видео

Piter.tv публикует девять происшествий, которые случились в Санкт-Петербурге 7 февраля.

В Санкт-Петербурге 7 февраля одним большим происшествием стал очередной снегопад, который повлек за собой десятки ДТП. В этом материале Piter.tv расскажет о значимых авариях, а также о других происшествиях, которые случились за сутки в Северной столице.

Все происшествия в Петербурге за 7 февраля

1. За метро "Купчино" найден мертвый 11-летний Салмон Мадумаров. Сегодня нашли мертвого 11-летнего мальчика за станцией метро "Купчино". Оказалось, что погибшим стал Салмон Мадумаров, которого оперативники разыскивали с 26 января. Напомним, что ранее суд арестовал мать пропавшего 11-летнего мальчика. Сотрудники следственного комитета надеялись, что найдут мальчика живым, хотя уже возбудили уголовное дело по статье за убийство.

2. Секс-шоп на Литейном ограбили двое с пистолетами. В Петербурге произошло уже третье ограбление магазина. В этот раз пострадал секс-шоп на Литейном проспекте в доме номер 52. В помещение вошли двое неизвестных с пистолетами. Мужчины забрали у продавца выручку, после чего скрылись с места преступления.

3. На проспекте Стачек неизвестный жестоко порезал троих прохожих. Злоумышленник напал на людей с ножом на пересечении Стачек и Краснопутиловской. На месте инцидента оперативники также нашли три вида оружия. Кому оно принадлежит в настоящее время устанавливается специалистами.

4. Двое детей стали жертвами педофилов в Приморском и Красносельском районах Петербурга . Согласно информации, петербуржец совращал школьницу четвертого класса с июня по август 2017 года на квартире по Ленинскому проспекту. Второй жертвой стала первоклассница. Девочку растлил бывший муж заявительницы.

5. На Петергофском шоссе "Лексус" снес дорожный столб. Утром в Красносельском районе произошло ДТП с участием "Лексуса". Как сообщает очевидец, на Петергофском шоссе водитель дорогой иномарки не справился с управлением из-за скользской дороги, в результате чего врезался в дорожный столб.

6. В Петербурге перекрыли КАД из-за дорожной аварии. Один из утренних коллапсов из-за на КАД: на внутреннем кольце произошла срьезная авария. Как рассказали очевидцы, на месте работали медики и спасатели, а также прилетел вертолёт. Из-за сложившейся ситуации на кольцевой образовалась пробка, которая длится около 3 километров.

7. Видео: на пешеходном переходе сбили девушку. Жуткие кадры аварии попали в объектив видеорегистратора. Известно, что инцидент произошел в 08.50 на улице Парашютной в сторону центра города. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время автомобиль в среднем ряду остановился, чтобы пропустить ее, но водитель машины, ехавший по крайнему ряду, продолжил двигаться дальше.

8. Под Петербургом Renault Duster выехал на встречку и влетел в лоб "ГАЗели". ЧП случилось в 12.00 на 97 километре трассы "Санкт-Петербург - Ручьи". По информации полицейских, виновником аварии стал водитель "дастера". Он выехал на "встречку" и протаранил "ГАЗель".

9. На Малой Карпатской преступники отстреливались от полиции. В районе Купчино произошло задержание преступников. Местные жители слышали выстрелы. На кадрах видеозаписи заметно, как группа мужчин заставила одного из предполагаемых преступников лежать на земле с завязанными за спиной руками.

Фото, видео: Piter.tv, ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Pixabay