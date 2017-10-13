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Все происшествия Петербурга за 7 февраля: фото и видео

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Piter.tv публикует девять происшествий, которые случились в Санкт-Петербурге 7 февраля.

В Санкт-Петербурге 7 февраля одним большим происшествием стал очередной снегопад, который повлек за собой десятки ДТП. В этом материале Piter.tv расскажет о значимых авариях, а также о других происшествиях, которые случились за сутки в Северной столице.

Все происшествия в Петербурге за 7 февраля

1. За метро "Купчино" найден мертвый 11-летний Салмон Мадумаров. Сегодня нашли мертвого 11-летнего мальчика за станцией метро "Купчино". Оказалось, что погибшим стал Салмон Мадумаров, которого оперативники разыскивали с 26 января. Напомним, что ранее суд арестовал мать пропавшего 11-летнего мальчика. Сотрудники следственного комитета надеялись, что найдут мальчика живым, хотя уже возбудили уголовное дело по статье за убийство.

2. Секс-шоп на Литейном ограбили двое с пистолетами. В Петербурге произошло уже третье ограбление магазина. В этот раз пострадал секс-шоп на Литейном проспекте в доме номер 52. В помещение вошли двое неизвестных с пистолетами. Мужчины забрали у продавца выручку, после чего скрылись с места преступления.

3. На проспекте Стачек неизвестный жестоко порезал троих прохожих. Злоумышленник напал на людей с ножом на пересечении Стачек и Краснопутиловской. На месте инцидента оперативники также нашли три вида оружия. Кому оно принадлежит в настоящее время устанавливается специалистами. 

4. Двое детей стали жертвами педофилов в Приморском и Красносельском районах Петербурга . Согласно информации, петербуржец совращал школьницу четвертого класса с июня по август 2017 года на квартире по Ленинскому проспекту. Второй жертвой стала первоклассница. Девочку растлил бывший муж заявительницы. 

5. На Петергофском шоссе "Лексус" снес дорожный столб. Утром в Красносельском районе произошло ДТП с участием "Лексуса". Как сообщает очевидец, на Петергофском шоссе водитель дорогой иномарки не справился с управлением из-за скользской дороги, в результате чего врезался в дорожный столб.

6. В Петербурге перекрыли КАД из-за дорожной аварии. Один из утренних коллапсов из-за на КАД: на внутреннем кольце произошла срьезная авария. Как рассказали очевидцы, на месте работали медики и спасатели, а также прилетел вертолёт. Из-за сложившейся ситуации на кольцевой образовалась пробка, которая длится около 3 километров. 

7. Видео: на пешеходном переходе сбили девушку. Жуткие кадры аварии попали в объектив видеорегистратора. Известно, что инцидент произошел в 08.50 на улице Парашютной в сторону центра города. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время автомобиль в среднем ряду остановился, чтобы пропустить ее, но водитель машины, ехавший по крайнему ряду, продолжил двигаться дальше. 

 

8. Под Петербургом Renault Duster выехал на встречку и влетел в лоб "ГАЗели". ЧП случилось в 12.00 на 97 километре трассы "Санкт-Петербург - Ручьи". По информации полицейских, виновником аварии стал водитель "дастера". Он выехал на "встречку" и протаранил "ГАЗель".

9. На Малой Карпатской преступники отстреливались от полицииВ районе Купчино произошло задержание преступников. Местные жители слышали выстрелы. На кадрах видеозаписи заметно, как группа мужчин заставила одного из предполагаемых преступников лежать на земле с завязанными за спиной руками. 

 

Фото, видео: Piter.tv, ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Pixabay

 

 

 

 

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Категории: Лента новостей Происшествия Картина дня

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