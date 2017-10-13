Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Секс-шоп на Литейном ограбили двое с пистолетами
Сегодня, 9:02
0
lesjasap
501

Секс-шоп на Литейном ограбили двое с пистолетами

0
 
 

Интим-бутик на Литейном проспекте обворовали двое неизвестных.

В Петербурге произошло третье нападение на магазин интимных товаров за третьи сутки. В этот раз пострадал секс-шоп на Литейном проспекте в доме номер 52. В помещение вошли двое неизвестных с пистолетами. Мужчины забрали у продавца выручку, после чего скрылись с места преступления.
 
Сообщается, что воры зашли в помещение около четырех часов утра 6 февраля. Двое злоумышленников стали угрожать 24-летнему кассиру, заставив его открыть кассовый аппарат. Добычей грабителей стали пять тысяч рублей, ноутбук и сотовый телефон.
 
Делом занимается полиция, Преступники попали на камеры видеонаблюдения. Напомним, что ранее Piter.tv писал о похожем инциденте в Московском и Центральном районах.
Все новости района
Теги: кража , литейный проспект , магазин интимных товаров , ограбление , оружие , пистолет , секс-шоп
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5