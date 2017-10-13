Секс-шоп на Литейном ограбили двое с пистолетами

Интим-бутик на Литейном проспекте обворовали двое неизвестных.

В Петербурге произошло третье нападение на магазин интимных товаров за третьи сутки. В этот раз пострадал секс-шоп на Литейном проспекте в доме номер 52. В помещение вошли двое неизвестных с пистолетами. Мужчины забрали у продавца выручку, после чего скрылись с места преступления.

Сообщается, что воры зашли в помещение около четырех часов утра 6 февраля. Двое злоумышленников стали угрожать 24-летнему кассиру, заставив его открыть кассовый аппарат. Добычей грабителей стали пять тысяч рублей, ноутбук и сотовый телефон.