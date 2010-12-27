На Алтайской улице грабитель с пистолетом украл из секс-шопа 4,5 тысячи рублей

В Московском районе грабитель вынес из магазина с интимными товарами 4,5 тысячи рублей.

В Московском районе Петербурге неизвестный налетчик в маске напал на секс-шоп. Преступление совершено в ночь на 5 февраля.

Как рассказывает персонал магазина, поздно вечером в торговое помещение “Розового кролика” вошел мужчина с пистолетом. Лицо посетителя скрывала медицинская маска. Злоумышленник начал угрожать сотрудникам заведения, после чего заставил 25-летнего продавца открыть кассу с выручкой. Однако, там оказалось всего 4,5 тысячи рублей. Расстроившийся грабитель вышел из магазина, не рискнув унести с собой что-то из товара.

Отметим, что инцидент произошел в доме номер 7 по Алтайской улице. Тревожную кнопку кассир нажать не успел. Однако, полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения. Преступник разыскивается.