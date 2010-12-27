Вторую ночь подряд неизвестные с оружием нападают на секс-шопы в Петербурге

В Центральном районе неизвестный с пистолетом ограбил секс-шоп.

Второй раз налетчик в медицинской маске с пистолетом совершает набег на магазин секс-шопа. В прошлый раз злоумышленник забрал из кассы 4,5 тысячи рублей. В эту ночь грабителю повезло еще меньше - его “награда” составила всего тысячу рублей.

Очередной случай вооруженного нападения произошел около одиннадцати часов вечера 5 февраля. Преступник ворвался в интим-магазин на Загородном проспекте и, угрожая оружием, заставил продавца открыть кассовый аппарат.

Как и в прошлый раз камеры видеонаблюдения засекли вора. Делом занимаются правоохранительные органы. Напомним, что по похожему сценарию 4 февраля был ограблен секс-шоп в Московском районе. Возможно, полицейские из Центрального района проведут совместные оперативные мероприятия с коллегами. По обоим случаям возбуждено уголовное дело за разбой.