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Вторую ночь подряд неизвестные с оружием нападают на секс-шопы в Петербурге
Сегодня, 9:01
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lesjasap
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Вторую ночь подряд неизвестные с оружием нападают на секс-шопы в Петербурге

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В Центральном районе неизвестный с пистолетом ограбил секс-шоп.

Второй раз налетчик в медицинской маске с пистолетом совершает набег на магазин секс-шопа. В прошлый раз злоумышленник забрал из кассы 4,5 тысячи рублей. В эту ночь грабителю повезло еще меньше - его “награда” составила всего тысячу рублей.
 
Очередной случай вооруженного нападения произошел около одиннадцати часов вечера 5 февраля. Преступник ворвался в интим-магазин на Загородном проспекте и, угрожая оружием, заставил продавца открыть кассовый аппарат.
 
Как и  в прошлый раз камеры видеонаблюдения засекли  вора. Делом занимаются правоохранительные органы. Напомним, что по похожему сценарию 4 февраля был ограблен секс-шоп в Московском районе. Возможно, полицейские из Центрального района проведут совместные оперативные мероприятия с коллегами. По обоим случаям возбуждено уголовное дело за разбой. 
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Теги: интимные товары , кража , ограбление , секс-шоп
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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