Под Петербургом Renault Duster выехал на встречку и влетел в лоб "ГАЗели"

В Сосновоборском районе произошло жесткое ДТП.

В Ленинградской области случилось еще одно тяжелое ДТП. Сегодня днем, 7 февраля, в районе Соснового Бора столкнулись "ГАЗель" и Renault Duster. В результате аварии водитель и пассажир иномарки получили тяжкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по СПб и ЛО, ЧП случилось в 12.00 на 97 километре трассы "Санкт-Петербург - Ручьи". По информации правоохранителей, виновником аварии стал водитель "дастера". В какой-то момент он выехал на "встречку" и протаранил "ГАЗель". Отметим, что за рулем иномарки находился 37-летний мужчина, в отечественной машине находился 35-летний петербуржец. Серьезнее всего от столкновения пострадал водитель Renault и женщина-пассажир. Они доставлены в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.