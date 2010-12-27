В Петербурге арестовали мать пропавшего 11-летнего мальчика

Следствие продолжает поиски ребенка, его мать арестована.

В Московском районном суде арестована мать, убившая 11-летнего сына.

Напомним, что исчезновение мальчика произошло десять дней назад. Оперативники взяли под стражу двоих родственников ребенка, которых подозревают в похищении и убийстве Салмона Мадумарова. Фигурантами дела стала 39-летняя мать, гражданка Киргизии и ее 20-летний зять Мунавар Назаров.

Отметим, что у представителей следственного комитета в настоящее время есть сомнения относительно факта смерти подростка. Тело ребенка так и не было найдено. К поискам мальчика подключены сотрудники уголовного розыска по региону. Однако, в материалах дела содержится информация от подозреваемого, который признается в том, как и что он делал с мальчиком.

Мать отказывается сотрудничать со следствием, несмотря на возможность снятия с нее ответственности, в случае нахождения ребенка здоровым.