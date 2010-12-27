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В Петербурге арестовали мать пропавшего 11-летнего мальчика
Сегодня, 7:58
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lesjasap
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В Петербурге арестовали мать пропавшего 11-летнего мальчика

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Следствие продолжает поиски ребенка, его мать арестована.

В Московском районном суде арестована мать, убившая 11-летнего сына.
 
Напомним, что исчезновение мальчика произошло десять дней назад. Оперативники взяли под стражу двоих родственников ребенка, которых подозревают в похищении и убийстве Салмона Мадумарова. Фигурантами дела  стала 39-летняя мать, гражданка Киргизии и ее 20-летний зять Мунавар Назаров. 
 
Отметим, что у представителей следственного комитета в настоящее время есть сомнения относительно факта смерти подростка. Тело ребенка так и не было найдено. К поискам мальчика подключены сотрудники уголовного розыска по региону. Однако, в материалах дела содержится информация от подозреваемого, который признается в том, как и что он делал с мальчиком.
 
Мать отказывается сотрудничать со следствием, несмотря на возможность снятия с нее ответственности, в случае нахождения ребенка здоровым. 
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Теги: арест , московский районный суд , пропал ребенок , суд
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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