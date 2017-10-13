Видео: на пешеходном переходе сбили девушку

Автомобиль притормозил, а потом снова тронулся, совершив наезд на пешехода.

Утром 7 февраля в Санкт-Петербурге по официальным данным было сбито уже два человека. Так, утром в Приморском районе автомобиль не заметил девушку на пешеходном переходе.

Страшные кадры аварии попали в объектив видеорегистратора. Известно, что инцидент произошел в 08:50 на улице Парашютной по направлению в центр города. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу с левой на правую сторону улицы. Автомобиль в среднем ряду остановился, чтобы пропустить ее, однако автомобилист, ехавший по крайнему ряду, продолжил двигаться дальше. Очевидцы сообщили, что пострадавшая сразу смогла сама встать на ноги.

Обстоятельства случившегося уточняются. О дальнейшем состоянии петербурженки не сообщается.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Невском районе маршрутка сбила несовершеннолетнюю девушку.

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