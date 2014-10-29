В ночь на 23 октября на Парашютной машина сбила человека

Сегодня ночью, 23 октября, в Приморском районе произошла авария. На Парашютной улице автомобиль сбил человека. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Люди стояли вокруг пострадавшего посреди дороги и сигнализировали другим машинам фонариками, что на проезжей части лежит человек.
Очевидец
Ранее на Piter.tv: Бастрыкин взял под контроль дело с поврежденной исторической аркой дома Чернышева.
Фото, видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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