  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:04
126
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ночь на 23 октября на Парашютной машина сбила человека

0 0

Люди с фонариками сигнализировали другим авто, чтобы предупредить, что на дороге лежит человек.

Сегодня ночью, 23 октября, в Приморском районе произошла авария. На Парашютной улице автомобиль сбил человека. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Люди стояли вокруг пострадавшего посреди дороги и сигнализировали другим машинам фонариками, что на проезжей части лежит человек.

Очевидец

Ранее на Piter.tv: Бастрыкин взял под контроль дело с поврежденной исторической аркой дома Чернышева.

Фото, видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария, парашютная, сбили человека
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии