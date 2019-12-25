Бастрыкин взял под контроль дело с поврежденной исторической аркой дома Чернышева

Специалисты повредили объект культурного наследия.

Рабочие во время прокладки кабеля повредили арку исторического дома Чернышева на набережной Мойки, 90. Инцидент произошел накануне, 22 октября. Глава Следкома Александр Быстрыкин заинтересовался ситуацией. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин потребовал доложить ему об обстоятельствах случившегося. По предварительным данным, у специалистов не было разрешения на проведение работ в этом месте. Добавим, что здание является объектом культурного наследия.

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Фото: СК РФ