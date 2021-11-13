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Стало известно, почему из Некрасовского сада убрали скульптуру "Дед Мазай и зайцы"
Сегодня, 16:44
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Стало известно, почему из Некрасовского сада убрали скульптуру "Дед Мазай и зайцы"

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Объект появился в Центральном районе в прошлый понедельник.

Скульптуру "Дед Мазай и зайцы" убрали из Некрасовского сада из-за того, что объект был установлен незаконно. Возможно, именно собственник демонтировал композицию, чтобы ее не уничтожили. Об этом "Невским Новостям" сообщили в комитете по благоустройству.

 У нас в городе нельзя поставить что угодно и где угодно. У нас нет информации, была ли заявка на установку этой скульптуры.

Представитель комитета по благоустройству

Напомним, объект появился в Центральном районе в прошлый понедельник. Вчера, 21 октября, его демонтировали

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания (Ярослав Костров)

Теги: некрасовский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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