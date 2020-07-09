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Полицейские задержали подозреваемого в нападении на девушку в Некрасовском саду
Сегодня, 12:10
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Полицейские задержали подозреваемого в нападении на девушку в Некрасовском саду

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К медсестре, которая шла со смены домой, ночью пристал мигрант.

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в нападении на девушку в Некрасовском саду. Известно, что злоумышленник надругался над местной жительницей и обокрал ее. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета по городу.

Напомним, что в ночь на 30 октября 37-летняя медсестра шла домой с работы через Некрасовский сад. К ней пристал незнакомец и не отпускал. Затем он изнасиловал ее. Преступник оказался не только насильником, но и вором. Он отнял у пострадавшей телефон и убежал.

Правоохранители возбудили уголовное дело и начали поиски извращенца. Сегодня им удалось задержать подозреваемого. 27-летний мигрант сейчас находится в изоляторе. 

Ранее на Piter.tv:  правоохранители задержали в Ленобласти педофила, который развращал воспитанников детского лагеря

Фото: Pexels 

Теги: задержание, напал на девушку, некрасовский сад, следком
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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