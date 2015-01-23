В Некрасовском саду неизвестный изнасиловал медсестру

Также он украл её мобильный телефон.

Неизвестный изнасиловал женщину в Некрасовском саду и украл у неё мобильный телефон. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей 37-летней медсестры, 30 октября около 04:00 она возвращалась домой через Некрасовский сад. Там она села на скамейку, через некоторое время к ней подошел неизвестный мужчина, который применив физическую силу, изнасиловал её. Также незнакомец украл мобильный телефон у пострадавшей.

Приметы неизвестного: мужчина, кавказской внешности, в черной куртке и тёмных брюках. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.

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Фото: pxhere.com