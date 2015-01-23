  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка подозревается в сексуальном насилии в отношении 3-летнего сына
Сегодня, 8:47
175
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка подозревается в сексуальном насилии в отношении 3-летнего сына

0 0

В полицию обратилась бабушка малыша.

Петербурженка подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 3-летнего сына. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась бабушка малыша. Она сообщила, что в период с сентября по 19 октября 2022 года её 24-летняя дочь совершала насильственные действия сексуального характера в отношении своего 3-летнего сына.

Подозреваемая была задержана, ребёнок госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали студента за совращение 15-летней школьницы.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии