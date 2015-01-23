Петербурженка подозревается в сексуальном насилии в отношении 3-летнего сына

В полицию обратилась бабушка малыша.

Петербурженка подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 3-летнего сына. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась бабушка малыша. Она сообщила, что в период с сентября по 19 октября 2022 года её 24-летняя дочь совершала насильственные действия сексуального характера в отношении своего 3-летнего сына.

Подозреваемая была задержана, ребёнок госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали студента за совращение 15-летней школьницы.

Фото: Piter.tv