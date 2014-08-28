В Петербурге демонтировали композицию "Дед Мазай и зайцы"

Скульптура находилась в Некрасовском саду.

В Некрасовском саду больше не найти скульптуру "Дед Мазай и зайцы". Объект демонтировали из-за недовольства местных жителей. Об этом сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, что композицию установили в прошлый понедельник. Однако скульптура вызвала слишком много негативных эмоций у петербуржцев. Кому-то работа показалась пошлой.

Зайцы с ожирением — это самое милое, что может быть. Я удивлена, что Некрасов рядом от стыда не развалился. Жительница Петербурга

Ранее на Piter.tv: gосле этих выходных в Ботаническом саду закроется выставка "От природы к искусству".

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания (Ярослав Костров)