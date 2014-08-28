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В Петербурге демонтировали композицию "Дед Мазай и зайцы"
Сегодня, 16:00
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В Петербурге демонтировали композицию "Дед Мазай и зайцы"

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Скульптура находилась в Некрасовском саду.

В Некрасовском саду больше не найти скульптуру  "Дед Мазай и зайцы". Объект демонтировали из-за недовольства местных жителей. Об этом сообщили в  группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, что композицию установили в прошлый понедельник. Однако скульптура вызвала слишком много негативных эмоций у петербуржцев. Кому-то работа показалась пошлой. 

Зайцы с ожирением  — это самое милое, что может быть. Я удивлена, что Некрасов рядом от стыда не развалился.

Жительница Петербурга

Ранее на Piter.tv: gосле этих выходных в Ботаническом саду закроется выставка "От природы к искусству".

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания (Ярослав Костров)

Теги: дед мазай и зайцы, демонтировали скульптуру, некрасовский сад, центральный район
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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