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После этих выходных в Ботаническом саду закроется выставка "От природы к искусству"
Сегодня, 15:17
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После этих выходных в Ботаническом саду закроется выставка "От природы к искусству"

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Вход на экспозицию свободен для посетителей сада.

В эти выходные петербуржцы могут посетить выставку в Ботаническом саду "От природы к искусству". Она организована группой художников и любителей ботанической живописи RuBotanicals. Экспозиция открыта до 23 октября с 11:00 до 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе дендрария.

Горожане смогут увидеть детальное изображение грибов и растений. Они выполнены в различных техниках. 

Для маленьких петербуржцев работники  сада подготовили квест "Путешествие Муравьишки". Маршрутный лист можно взять при входе в оранжерею. 

Добавим, что субтропический маршрут временно закрыт. 

Ранее на Piter.tv: в бульваре на Смоленской набережной установили беседку и спортивную площадку.

Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого

Теги: ботанический сад, город, искусство, куда сходить в петербурге, природа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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