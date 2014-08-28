После этих выходных в Ботаническом саду закроется выставка "От природы к искусству"

Вход на экспозицию свободен для посетителей сада.

В эти выходные петербуржцы могут посетить выставку в Ботаническом саду "От природы к искусству". Она организована группой художников и любителей ботанической живописи RuBotanicals. Экспозиция открыта до 23 октября с 11:00 до 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе дендрария.

Горожане смогут увидеть детальное изображение грибов и растений. Они выполнены в различных техниках.

Для маленьких петербуржцев работники сада подготовили квест "Путешествие Муравьишки". Маршрутный лист можно взять при входе в оранжерею.

Добавим, что субтропический маршрут временно закрыт.

Ранее на Piter.tv: в бульваре на Смоленской набережной установили беседку и спортивную площадку.

Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого