После этих выходных в Ботаническом саду закроется выставка "От природы к искусству"

В эти выходные петербуржцы могут посетить выставку в Ботаническом саду "От природы к искусству". Она организована группой художников и любителей ботанической живописи RuBotanicals. Экспозиция открыта до 23 октября с 11:00 до 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе дендрария.
Горожане смогут увидеть детальное изображение грибов и растений. Они выполнены в различных техниках.
Для маленьких петербуржцев работники сада подготовили квест "Путешествие Муравьишки". Маршрутный лист можно взять при входе в оранжерею.
Добавим, что субтропический маршрут временно закрыт.
Ранее на Piter.tv: в бульваре на Смоленской набережной установили беседку и спортивную площадку.
Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого
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