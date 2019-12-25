В Некрасовском саду неожиданно появилась скульптурная композиция "Дед Мазай и зайцы"

Предполагается, что изваяние списано из столичного в парка искусств "Музеон". Неизвестно, согласована ли его установка.

В воскресенье, 9 октября, в Некрасовском саду заметили скульптурную композицию "Дед Мазай и зайцы". Бронзовое изваяние, изображающее сцену из известного произведения в провокационной подаче, неоднозначно восприяли жители Центрального района. В том числе у скульптуры побывал активист Ярослав Костров, разместивший соответствующий пост в соцсетях.



Костров отметил, что по неподтвержённой информации произведение хуудожника Александра Таратынова списали, как ненужный утиль из столичного парка искусств "Музеон". Также активист задался вопросом, не сможет ли композиция стать новым местом для распития в саду спиртного.

Кроме того, неизвестно, согласована ли установка скульптуры с районными властями. Piter.TV направил запрос в администрацию Центрального района, но пока не получил ответ.

Ранее мы сообщили о том, что памятник адмиралу Федору Литке установили в Кронштадте.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания (Ярослав Костров)