Памятник адмиралу Федору Литке установили в Кронштадте

Скульптуру установили на главной площади музейно-исторического комплекса.

Сегодня, 8 октября, в парке "Остров фортов" торжественно открыли памятник исследователю Арктики и адмиралу Федору Петровичу Литке.

Скульптуру установили на главной площади музейно-исторического комплекса. Высота объекта составляет 2,6 метра, а постамент — около двух метров. Вокруг Федора Литке можно заметить белого медведя, чайку и тюленя — это символы арктических путешествий.

Литке был известным военным губернатором Кронштадта, уважаемым человеком в научном сообществе. В течение 20 лет он возглавлял Императорскую академию наук. Известен он и своими кругосветными плаваниями, во время которых ученый изучал Русскую Арктику. Он стал основателем Русского географического общества.

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Фото: администрация Санкт-Петербурга