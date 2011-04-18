  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Памятник адмиралу Федору Литке установили в Кронштадте
Сегодня, 20:20
160
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Памятник адмиралу Федору Литке установили в Кронштадте

0 0

Скульптуру установили на главной площади музейно-исторического комплекса.

Сегодня, 8 октября,  в парке "Остров фортов" торжественно открыли памятник исследователю Арктики и адмиралу Федору Петровичу Литке.

Скульптуру установили на главной площади музейно-исторического комплекса. Высота объекта составляет 2,6 метра, а постамент  — около двух метров. Вокруг Федора Литке можно заметить белого медведя, чайку и тюленя —  это символы арктических путешествий.

Литке был известным военным губернатором Кронштадта, уважаемым человеком в научном сообществе. В течение 20 лет он возглавлял Императорскую академию наук. Известен он и своими кругосветными плаваниями, во время которых ученый изучал Русскую Арктику. Он стал основателем Русского географического общества.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге появилась еще одна "Точка кипения".

Фото: администрация Санкт-Петербурга

Теги: кронштадт, культура, остров фортов, памятник федору литке
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии