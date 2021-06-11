В Петербурге появилась еще одна "Точка кипения"

Общественное молодежное пространство открылось в Петровском колледже.

В Петербурге открылось пространство для студентов "Точка кипения". Оно находится в Петровском колледже. Об этом сообщили на сайте телеканала "Санкт-Петербург".

В центре развития молодежи учащиеся могут в тишине позаниматься, выполнить учебные проекты, улучшить навыки коммуникации и провести переговоры. Здесь же можно повысить свою цифровую грамотность, пройти профессиональное тестирование.

В ближайшее время в "Точке кипения" появится стартап-студия технологических проектов. Школьники здесь смогут принять участие в профориентационных семинарах.

Напомним, что в городе на Неве открыто шесть "Точек кипения". Они работают на базе ГУАПа, Политеха, университета им. Герцена, Национального медцентра Алмазова, Международного банковского института и университета промышленных технологий и дизайна.

Ранее на Piter.tv: на этих выходных в Ботаническом саду проходит фестиваль клена.

Фото: ВКонтате / Точка кипения - ПромТехДизайн" СПбГУПТД (Татьяна Бенамри)