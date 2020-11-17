В РГПУ им. Герцена открылась педагогическая "Точка кипения"

"Точка кипения" – пространство, в рамках которого будут проводиться образовательные события городского и федерального уровней, проекты, форумы и встречи.

В пятницу, 11 июня, в стенах РГПУ им. Герцена открылась первая педагогическая "Точка кипения" в стране. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

"Точка кипения" – пространство, в рамках которого будут проводиться образовательные события городского и федерального уровней, проекты, форумы и встречи. Основная задача проекта – сделать пространство коммуникационной площадкой.

Сегодня мы совершенно точно понимаем, что Точка кипения – и для тех, кто только приходит в университет, и для наших почти ста тысяч педагогических работников станет той площадкой, где мы будем переосмысливать, менять, реформировать педагогическое образование. Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали штрафовать выпускников за списывание на экзаменах.

Фото: ВКонтакте / РГПУ им. А.И. Герцена / Herzen University