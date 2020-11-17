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В РГПУ им. Герцена открылась педагогическая "Точка кипения"
Сегодня, 17:09
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В РГПУ им. Герцена открылась педагогическая "Точка кипения"

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"Точка кипения" – пространство, в рамках которого будут проводиться образовательные события городского и федерального уровней, проекты, форумы и встречи.

В пятницу, 11 июня, в стенах РГПУ им. Герцена открылась первая педагогическая "Точка кипения" в стране. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга. 

"Точка кипения" – пространство, в рамках которого будут проводиться образовательные события городского и федерального уровней, проекты, форумы и встречи. Основная задача проекта – сделать пространство коммуникационной площадкой.

Сегодня мы совершенно точно понимаем, что Точка кипения – и для тех, кто только приходит в университет, и для наших почти ста тысяч педагогических работников станет той площадкой, где мы будем переосмысливать, менять, реформировать педагогическое образование.

Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали штрафовать выпускников за списывание на экзаменах.

Фото: ВКонтакте / РГПУ им. А.И. Герцена / Herzen University

Теги: пространство, ргпу им герцена, точка кипения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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