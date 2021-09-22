РГПУ им. Герцена расширит целевой прием на педагогические специальности

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена планирует расширить перечень образовательных программ для целевого обучения. Как сообщил ректор РГПУ Сергей Тарасов, в 2025 году на программы бакалавриата и специалитета в области образования и педагогики было зачислено 308 человек, что составляет 85,7% от запланированного количества целевых мест.
В будущем в Герценовском университете мы планируем расширить спектр актуальных образовательных программ, доступных для целевого зачисления. Это откроет новые возможности для молодых людей в поиске своей будущей профессии и будет способствовать выстраиванию более гибкого выбора карьерного пути.
Сергей Тарасов, ректор РГПУ им. Герцена
Наибольший интерес абитуриенты проявили к программам факультетов математики, биологии, химии и географии, филологического факультета, института иностранных языков и института дефектологического образования. Впервые в 2025 году состоялся прием на программу "Профессиональное обучение по отраслям", все места на которой были целевыми. Заказчиками целевого обучения выступили региональные комитеты образования, школы и дошкольные образовательные учреждения.
Система целевого обучения позволяет выстроить прочную связь между работодателем и потенциальным сотрудником еще на этапе его обучения в вузе. Для абитуриентов это не просто возможность получить образование, но и четкий ориентир в профессиональном развитии.
Сергей Тарасов, ректор РГПУ им. Герцена
После завершения обучения выпускники целевых программ гарантированно трудоустраиваются в образовательные учреждения при поддержке работодателя.
Фото: Piter.TV
