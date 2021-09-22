РГПУ им. Герцена расширит целевой прием на педагогические специальности

В 2025 году 308 абитуриентов поступили на целевые места.

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена планирует расширить перечень образовательных программ для целевого обучения. Как сообщил ректор РГПУ Сергей Тарасов, в 2025 году на программы бакалавриата и специалитета в области образования и педагогики было зачислено 308 человек, что составляет 85,7% от запланированного количества целевых мест.

В будущем в Герценовском университете мы планируем расширить спектр актуальных образовательных программ, доступных для целевого зачисления. Это откроет новые возможности для молодых людей в поиске своей будущей профессии и будет способствовать выстраиванию более гибкого выбора карьерного пути. Сергей Тарасов, ректор РГПУ им. Герцена

Наибольший интерес абитуриенты проявили к программам факультетов математики, биологии, химии и географии, филологического факультета, института иностранных языков и института дефектологического образования. Впервые в 2025 году состоялся прием на программу "Профессиональное обучение по отраслям", все места на которой были целевыми. Заказчиками целевого обучения выступили региональные комитеты образования, школы и дошкольные образовательные учреждения.

Система целевого обучения позволяет выстроить прочную связь между работодателем и потенциальным сотрудником еще на этапе его обучения в вузе. Для абитуриентов это не просто возможность получить образование, но и четкий ориентир в профессиональном развитии. Сергей Тарасов, ректор РГПУ им. Герцена

После завершения обучения выпускники целевых программ гарантированно трудоустраиваются в образовательные учреждения при поддержке работодателя.

