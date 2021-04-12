Петербургский врач придумал инновационный стул, способный спасти школьников от болезней

Петербуржец Кирилл Матвеев еще в 2006 году придумал инновационный стул для школьников всех возрастов. Однако внедрить изобретение оказалось не так просто.

По словам ученого, стул поддерживает тонус в мышцах и суставах спины, что снижает возникновение болезней позвоночника с 36% до 0,6%. Эффективность такой конструкции смогли доказать множество экспертиз, длившихся не один год.

Я как врач лечебной физкультуры делал стул для детей, который бы защищал от негативной нагрузки ребенка, а, во-вторых, обеспечивал бы нагрузку, которой так не хватает современным детям для гармоничного физического развитияэ Кирилл Матвеев, врач-изобретатель

Уникальность конструкции – в регулируемом сиденье и специальной спинке, правильно распределяющей нагрузку.

Задача стояла максимально разнообразить рабочую позу и облегчить смену одной рабочей позы на другую. У этого стула есть две спинки, которые имеют разные поверхности, и они организованы таким образом, что ребенок опирается либо на одну плоскость, либо на другую, либо вообще сидит без опоры. К тому же, в зависимости от выполняемой работы и центра его массы, сиденье наклоняется в нужном направлении. Кирилл Матвеев

Амбициозный план по внедрению стульев во все школы России столкнулся с безликой бюрократией. Для достижения этой цели стул должен соответствовать текущим СанПинам и Госту. Госты подогнали, СанПины – нет.

Сложность-то в чем: люди, которые должны принимать решение, они должны строго действовать по закону, либо быть высококвалифицированными специалистами. Эта область пограничная – это не педагогика и не здравоохранение. Это медицинская технология, интегрированная в здравоохранение. Самое сложное и проблемное – отсутствие прецедентов в мировой практике. С одной стороны, мы хотели бы быть инновационными, с другой стороны – а вдруг это не так… 06:26 Кирилл Матвеев

Матвеев не отчаялся и нашел поддержку у Российской академии наук. Совместно с РАН будет создана комиссия, через которую инициируют изменение СанПинов. Параллельно с этим стулья поступят на рынок как для детей, так и для взрослых.

Ранее мы рассказывали про робототехников из Петербурга, которые создали "умную футболку", измеряющую ЭКГ, температуру тела, и помогающую следить за осанкой.

Видео, фото: Piter.tv