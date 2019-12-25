Ректором РГПУ им. Герцена назначили Сергея Тарасова из администрации Ленобласти

Прошлый ректор покинул свой пост в августе этого года.

Новым ректором РГПУ им. Герцена стал доктор педагогических наук, профессор Сергей Тарасов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти 22-го сентября. До сегодняшнего дня Тарасов был главой комитета общего и профессионального образования 47-го региона.

До этого на протяжении полутора месяцев исполняющим обязанности ректора был Василий Рабош, который до этого несколько лет работал в университете. Смена власти в вузе не произошла органично. С прошлым ректором, Сергеем Богдановым, трудовой договор истек 2-го августа 2021-го года. Он рассчитывал, что останется работать в университете, но Василий Рабош оказался против, рассказал Богданов "Фонтанке". Вслед за ним от своих обязанностей были отстранены 9 из 10 проректоров.

Сергея Тарасова уже представили коллективу. Он сам является выпускником университета.

Фото: Instagram / @s_v_tarasov, сайт правительства Ленобласти