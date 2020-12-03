Ректора РГПУ имени Герцена Сергея Богданова освободили от должности

В Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Петербурге ректора освободили от должности. Информация опубликована на сайте вуза.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов освободил Сергея Богданова от занимаемой должности из-за истечения срока трудового договора. Исполняющим обязанности ректора учебного заведения назначили Василия Рабоша (занимал пост проректора).
Сергея Богданова избрали ректором РГПУ имени Герцена в октябре 2017-го года.
Ранее гендиректора петербургского "Метростроя" отстранили от должности.
Фото: ВКонтакте / РГПУ им. А.И. Герцена / Herzen University
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