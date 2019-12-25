Гендиректора петербургского "Метростроя" отстранили от должности

Его отстранили временно из-за выявленных нарушений.

Гендиректор "Метростроя" Иван Каргин получил уведомление о временном отстранении от должности. Оказалось, что у него нет допуска к государственной тайне. Об этом сообщила "Фонтанка".

Уведомление об отстранении от 2 августа подписано председателем совета директоров компании, зампредседателя комитета имущественных отношений Алексеем Германом.

Через несколько месяцев после назначения обнаружилось, что у Каргина нет верно оформленного допуска к гостайне. Он будет отстранен до устранения нарушений.

Смольный представил проект планировки территории для строительства новых станций "коричневой" линии метро.

Фото: ВКонтакте / Метрострой. История петербургского метро