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Гендиректора петербургского "Метростроя" отстранили от должности
Сегодня, 13:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Гендиректора петербургского "Метростроя" отстранили от должности

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Его отстранили временно из-за выявленных нарушений.

Гендиректор "Метростроя" Иван Каргин получил уведомление о временном отстранении от должности. Оказалось, что у него нет допуска к государственной тайне. Об этом сообщила "Фонтанка".

Уведомление об отстранении от 2 августа подписано председателем совета директоров компании, зампредседателя комитета имущественных отношений Алексеем Германом.

Через несколько месяцев после назначения обнаружилось, что у Каргина нет верно оформленного допуска к гостайне. Он будет отстранен до устранения нарушений.

Смольный представил проект планировки территории для строительства новых станций "коричневой" линии метро.

Фото: ВКонтакте / Метрострой. История петербургского метро

Теги: иван каргин, метрострой
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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