РГПУ им. Герцена откроет сезонные школы для студентов стран БРИКС

Проект позволит иностранцам познакомиться с российским образованием и культурой.

Российский государственный педагогический университет имени Герцена запустит летние и зимние школы для студентов из стран БРИКС. Как сообщил ТАСС ректор вуза Сергей Тарасов, программа направлена на привлечение иностранных абитуриентов и укрепление академических связей.

Летние и зимние школы позволят студентам-иностранцам познакомиться с образовательным процессом, историей и культурой нашей страны. Это потенциальные абитуриенты нашего вуза. Сергей Тарасов, ректор РГПУ им. Герцена

Он также отметил растущий интерес стран БРИКС к изучению русского языка. Университет обладает соответствующим опытом, участвуя в проекте Минпросвещения РФ по созданию языковых центров за рубежом. Инициатива была анонсирована в ходе форума ректоров России и стран БРИКС. Следующая встреча партнёров запланирована в Санкт-Петербурге, где будут детализированы форматы сотрудничества.

Фото: Telegram / Сергей Тарасов