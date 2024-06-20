  1. Главная
РГПУ им. Герцена откроет сезонные школы для студентов стран БРИКС
Сегодня, 13:07
РГПУ им. Герцена откроет сезонные школы для студентов стран БРИКС

Проект позволит иностранцам познакомиться с российским образованием и культурой.

Российский государственный педагогический университет имени Герцена запустит летние и зимние школы для студентов из стран БРИКС. Как сообщил ТАСС ректор вуза Сергей Тарасов, программа направлена на привлечение иностранных абитуриентов и укрепление академических связей.

Летние и зимние школы позволят студентам-иностранцам познакомиться с образовательным процессом, историей и культурой нашей страны. Это потенциальные абитуриенты нашего вуза.

Сергей Тарасов, ректор РГПУ им. Герцена

Он также отметил растущий интерес стран БРИКС к изучению русского языка. Университет обладает соответствующим опытом, участвуя в проекте Минпросвещения РФ по созданию языковых центров за рубежом. Инициатива была анонсирована в ходе форума ректоров России и стран БРИКС. Следующая встреча партнёров запланирована в Санкт-Петербурге, где будут детализированы форматы сотрудничества. 

Ранее Piter.TV сообщал, что на обучение студентов по программам СПО в Петербурге выделят 285 млн рублей.

Фото: Telegram / Сергей Тарасов

